Sara Sousa Pinto anuncia gravidez: «Sempre quis ser mãe»

No «Dois às 10», Sara Sousa Pinto partilhou a alegria de estar grávida do primeiro filho, fruto de um relacionamento de 14 anos. A jornalista revelou que, apesar de não ser do «meio», o companheiro sempre a apoiou, mesmo com a exposição mediática. «Ele não é do meio e não gosta muito dessa exposição», confidenciou Sara, sublinhando a importância de manter a vida pessoal resguardada. A gravidez, segundo Sara, aconteceu num momento inesperado, contrariando os planos iniciais. «Aconteceu exatamente no mês em que eu disse, este mês não me dava muito jeito», brincou. A apresentadora revelou ainda que sempre sonhou em ser mãe: «Sempre quis ser mãe, já tinha nomes escolhidos e tudo desde pequenina». Para anunciar a novidade à família, Sara usou raspadinhas personalizadas no Dia do Pai, tornando o momento ainda mais especial.