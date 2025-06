Há 45 min

No «Dois às 10», conhecemos a Confraria dos Antónios de Oliveira do Hospital, um grupo de homens com o mesmo nome próprio que se reúne anualmente desde 1994. António Correia foi o fundador deste peculiar convívio, que começou com um grupo de amigos e cresceu ao longo dos anos, mantendo vivas as tradições e a amizade. Saiba mais em TVI Player