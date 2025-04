Se é deste signo tenha cuidado! - Joana Dias alerta: «A bolha vai estourar»

Há 45 min

No «Dois às 10», a taróloga aconselha os nativos de Leão a irem ao ginásio para libertarem o stress acumulado. Cláudio Ramos brinca com Cristina e sugere que os leoninos com problemas de relacionamento «vão a tribunal». A taróloga acrescenta que se os leoninos não resolverem as suas crises, a sua «bolha vai estourar». O signo de Caranguejo esteve em destaque, com a astróloga a analisar as tendências para os nativos deste signo. Segundo a previsão, os caranguejos podem estar mais possessivos e ciumentos que o normal, devido a uma possível insegurança. A astróloga aconselha a verbalizar esta carência e a encontrar soluções em conjunto com o parceiro, em vez de projetar inseguranças e fazer acusações infundadas. Para os solteiros de Caranguejo, o conselho é ter paciência e verbalizar os seus sentimentos para não perderem oportunidades. Saiba mais em TVI Player