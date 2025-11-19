«Se estivesse ficado com ele já estaria num caixão». O namoro de sonho que acabou num pesadelo

Há 1h e 24min

No «Dois às 10», Paula Ramos partilha o seu testemunho de sobrevivência, afirmando que não teria sobrevivido se tivesse continuado com o ex-companheiro. Aquilo que começou como um namoro que parecia um sonho rapidamente se transformou num pesadelo de terror e violência psicológica e física.

Paula revela como o ex-companheiro tentou controlá-la e como a relação a levou a um estado de desespero. Uma história dramática que prova a importância de fugir a tempo e de procurar ajuda para quebrar o ciclo da violência doméstica.