«Se não tivesses uma deficiência até eras bonita»: A frase que marcou, mas não define Mariana

Hoje às 11:30

No «Dois às 10», conhecemos a história de Mariana Cordeiro Ferreira, que nasceu com hemiparesia esquerda depois de um atraso no parto motivado por uma troca de turnos entre médicos, o que a privou de oxigénio e lhe deixou sequelas motoras permanentes. Na escola, Mariana foi vítima de bullying durante anos, chegando a ouvir dos colegas frases como a que dá nome a esta história, e a ser agredida fisicamente. Apesar dos desafios, encontrou no futebol uma paixão que a levou a tornar-se comentadora e cronista, criando o blog "O Futebol no Feminino" para desmistificar o desporto junto de outras mulheres, e prova hoje que a deficiência nunca foi um obstáculo à vida que sempre quis ter.