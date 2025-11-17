Se tem entre 18 e 35 anos, é saudável e nunca recebeu transfusões, saiba como pode fazer a diferença na vida desta criança

Há 1h e 7min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Afonso, um menino de apenas 12 anos que luta contra uma doença rara e grave chamada aplasia medular. Esta condição impede que a medula óssea produza as células sanguíneas essenciais, deixando-o vulnerável a anemia, fraqueza, infeções frequentes e risco de hemorragias. A vida de Afonso depende agora de um transplante de medula óssea e, por isso, a sua família e amigos lançam um apelo emocionante à comunidade para ajudar a encontrar um dador compatível.