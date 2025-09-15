«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»

Há 2h e 11min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos reagem com entusiasmo à aproximação de Ana e Pedro, concorrentes do «Secret Story 9», que protagonizam o primeiro abraço na casa. Os apresentadores não conseguem esconder a euforia por verem os concorrentes a cumprir a missão que lhes foi atribuída, enquanto se questionam curiosos sobre a reação de Marisa, a esposa de Pedro, perante este momento.