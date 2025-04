Seguros contra tempestades: saiba como pode proteger o seu património

Há 1h e 2min

No «Dois às 10», a discussão sobre a importância dos seguros contra tempestades ganha destaque face ao aumento da frequência de fenómenos climáticos extremos. «Nós temos sido surpreendidos nos últimos tempos pelas intempéries», recorda Cristina Ferreira, sublinhando como a falta de seguros pode levar à perda total de bens. A crescente imprevisibilidade do clima torna essencial a proteção do património. É crucial verificar se a apólice cobre tempestades, pois nem sempre está incluída na cobertura base. As coberturas para tempestades são geralmente opcionais e podem influenciar o valor do prémio do seguro. É fundamental ter o seguro certo para cobrir danos causados por tempestades, garantindo a segurança financeira em momentos de crise. A personalização do seguro permite adaptar a proteção às necessidades individuais, assegurando que o capital previsto seja suficiente para a substituição de bens danificados. «De facto, os seguros são fundamentais», reforça um especialista, destacando a importância de estar preparado para o inesperado. Saiba mais em TVI Player