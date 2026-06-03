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Sem capacidade para suportar os custos, pais procuram ajuda para manter as terapias de Mateus

Há 57 min
Sem capacidade para suportar os custos, pais procuram ajuda para manter as terapias de Mateus - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Mateus e dos seus pais, que enfrentaram uma longa caminhada para concretizar o sonho de ter um filho nos braços, depois de uma dolorosa perda gestacional. Quando Mateus nasceu, acreditaram que finalmente tinham encontrado a felicidade. No entanto, a vida trouxe-lhes um novo desafio: o diagnóstico de paralisia cerebral. Apesar de frequentar terapias, estas não são suficientes para responder a todas as suas necessidades de desenvolvimento. Entre a esperança e a impotência, os pais lutam diariamente para proporcionar ao filho as melhores oportunidades, mas sentem que não conseguem fazer tudo o que ele precisa.
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