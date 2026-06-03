Sem capacidade para suportar os custos, pais procuram ajuda para manter as terapias de Mateus

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No “Dois às 10”, conhecemos a história de Mateus e dos seus pais, que enfrentaram uma longa caminhada para concretizar o sonho de ter um filho nos braços, depois de uma dolorosa perda gestacional. Quando Mateus nasceu, acreditaram que finalmente tinham encontrado a felicidade. No entanto, a vida trouxe-lhes um novo desafio: o diagnóstico de paralisia cerebral. Apesar de frequentar terapias, estas não são suficientes para responder a todas as suas necessidades de desenvolvimento. Entre a esperança e a impotência, os pais lutam diariamente para proporcionar ao filho as melhores oportunidades, mas sentem que não conseguem fazer tudo o que ele precisa.