Sem família de sangue além da filha, Carla tornou um sonho possível graças à TVI

Há 2h e 0min
Sem família de sangue além da filha, Carla tornou um sonho possível graças à TVI - TVI

No «Dois às 10», damos a conhecer melhor a história inspiradora de Carla, uma mulher que tem enfrentado a vida com uma coragem admirável. Depois de a vermos no «Querido Mudei a Casa», onde partilhou a sua emocionante jornada, ficamos a saber mais sobre esta mãe dedicada e lutadora. Divorciada há cinco anos e mãe da pequena Constança, de 10 anos, Carla travou uma dura batalha contra o cancro, sempre com o maior medo de não poder ver a filha crescer.

