Sem vestido de noiva tradicional, o visual de Georgina Rodríguez não convence todos: «Não fica bem»

Hoje às 11:22

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam o visual de casamento de Georgina Rodríguez e admitem que a escolha divide opiniões, com alguns comentadores a considerar que não fica bem. Em vez do tradicional vestido de noiva, Georgina optou por um conjunto de saia e casaco de seda da Gucci, complementado por sapatos de cetim da mesma marca e um colar Chopard com um diamante de 50 quilates.