«Senti uma pontada no fundo das costas, que em três dias me deixou caída no chão»: Como Liliana ficou numa cadeira de rodas

Há 3h e 54min

No «Dois às 10», conhecemos Liliana Assunção, que aos 32 anos viu a sua vida mudar radicalmente. Uma pontada no fundo das costas, que em apenas três dias a deixou caída no chão, revelou-se o início de uma batalha contra a mielite transversa, doença que a tornou dependente de uma cadeira de rodas. Liliana partilha os desafios diários, os avanços e retrocessos na recuperação, e como teve de adaptar os seus sonhos à nova realidade, mostrando força, resiliência e uma vontade de viver inspiradora.