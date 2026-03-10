Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Siara Holanda, mãe de Bárbara Bandeira, "renasce" aos 45 anos, após perder 30 kg

Há 2h e 48min
Siara Holanda, mãe de Bárbara Bandeira, "renasce" aos 45 anos, após perder 30 kg - TVI

No «Dois às 10», Siara Holanda vive uma das fases mais marcantes. Mulher do cantor Rui Bandeira e mãe da artista Bárbara Bandeira, chegou a Portugal ainda adolescente e decidiu mudar o rumo da saúde e do corpo. Depois de anos a lidar com graves problemas na coluna, que a levaram a quatro cirurgias, siara enfrentou um longo processo de transformação física e emocional. Com disciplina, exercício, mudanças na alimentação e ajuda médica perdeu 30 quilos. Antiga bailarina, apaixonada pela dança desde criança, foi também por amor que decidiu ficar em portugal depois de conhecer rui bandeira no final dos anos 90 e juntos construíram uma família. Hoje, aos 45 anos, siara assume-se mais confiante do que nunca. Diz que se sente como uma fénix a renascer — mais forte, mais saudável e pronta para viver uma nova fase da vida.

Mais Vistos

Famosa atriz perde luta contra o cancro: «Será sempre lembrada pelo amor que tinha pela vida»

V+ TVI
Há 1h e 31min
1

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Novelas
Ontem às 15:11
2

Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI

Novelas
11 set 2025, 19:43
3

Atriz Jennifer Runyon morre aos 65 anos

V+ TVI
Há 1h e 37min
4

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Novelas
Ontem às 09:42
5

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Novelas
28 jan, 11:27
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

"Foi muito cuidadoso": Pedro expõe gesto de pessoa com a sua mudança de sexo

Dois às 10
Ontem às 15:00

Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade

Secret Story
Ontem às 22:40

Vem aí «Terra Forte»: Sammy confronta Maria de Fátima sobre descontrolo alimentar

Novelas
Há 3h e 39min

Comer por 1 euro e dormir num hotel de luxo por 3: descobrimos o destino mais barato do mundo de que quase ninguém fala

Dois às 10
Ontem às 16:00

«Um projeto novo a caminho»: Matilde Reymão tem novo projeto profissional e já mostrou imagens dos bastidores

Novelas
Ontem às 16:09

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Secret Story
Ontem às 16:54

TVI PLAYER

Amor à Prova: André vai processar a taqueria de Ana?

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Extra - 10 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 01:05

Hilariante: Luzia surpreende colegas com a sua «booooooomba» pela primeira vez. E todos dançam

Secret Story
Há 2h e 49min

Secret Story - Especial - 9 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50

Cena de ciúmes? Ariana chateada com Diogo: «Nunca escondi, já tu...»

Secret Story
Há 1h e 55min

Amor à Prova - Tomás ultrapassa os limites e insulta a família de Cris

Amor à Prova
6 mar, 22:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Entrega 177 mil euros a bruxa em troca de feitiços

Dois às 10
Há 41 min

Depressão Kristin deixou esta família sem nada em poucas horas: «Metemos os meninos dentro do roupeiro»

Dois às 10
Há 1h e 31min

Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos

Dois às 10
Há 1h e 47min

"Só pensei em proteger os filhos": Fátima recorda o rasto de destruição da Depressão Kristin

Dois às 10
Há 1h e 48min

Guilherme, o "menino milagre": A história da criança que luta pela vida aos 2 anos

Dois às 10
Há 2h e 9min

Aos 45 anos, após perder 30 quilos, Siara Holanda está "mais confiante que nunca"

Dois às 10
Há 2h e 44min
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi

Novelas
Ontem às 10:57

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Novelas
Ontem às 09:42

Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada

Novelas
Ontem às 11:00

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

Novelas
Ontem às 14:16

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico

Novelas
7 mar, 10:23

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

Novelas
8 mar, 16:31