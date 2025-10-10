Simão Fumega sobre a doença do irmão: «Tiveram uma conversa comigo a dizer que o meu irmão tinha uma doença grave»

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Há 1h e 16min
No «Dois às 10», recebemos o ator Simão Fumega, conhecido dos «Morangos com Açúcar» e atualmente em «Terra Forte». Desta vez, Simão não vem falar apenas da sua carreira, mas de uma história profundamente pessoal que marcou a sua infância. O ator recorda o período em que o irmão mais novo, Martim, enfrentou uma leucemia de alto risco e esteve internado durante dois anos — ao mesmo tempo que o avô era diagnosticado com a mesma doença e acabaria por falecer. Entre a dor, o medo e a esperança, Simão partilha como estes acontecimentos moldaram a sua forma de ver a vida e a importância da união familiar.

Cláudio Ramos emociona-se com familiar de ator da TVI com leucemia: «Há duas coisas na tua história que me impressionaram imenso»

Dois às 10
Há 57 min

Ator da TVI recorda a morte do avô: «O teu avô morreu para salvar o teu irmão»

Dois às 10
Há 1h e 16min

Por ser Dia das Mentiras, Simão Fumega não acreditou quando o tio lhe deu a notícia da morte do avô

Dois às 10
Há 1h e 17min

Avô e irmão de ator da TVI foram os dois diagnosticados com leucemia no mesmo mês

Dois às 10
Há 1h e 17min

Bombeiros da Moita já realizaram 15 partos em ambulâncias

Dois às 10
Há 1h e 23min
