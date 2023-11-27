O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Só tem 12 anos e já conquista multidões no TikTok. Vai querer ver porquê

Há 45 min
Só tem 12 anos e já conquista multidões no TikTok. Vai querer ver porquê - TVI

No «Dois às 10», conhecemos Duarte Sanches, um jovem de apenas 12 anos que já conquistou milhares de seguidores no TikTok com a sua paixão pelas hortas. Desde os 10 anos que cultiva legumes e frutas na horta da família, em Valença, e agora partilha, nas redes sociais, vídeos onde mostra o seu dia a dia entre tomates, abóboras, pepinos e muito mais. A sua conta «Plantas do Duarte», criada na Páscoa de 2025, rapidamente se tornou um sucesso, transformando-o num verdadeiro «príncipe dos legumes» e num exemplo de dedicação e amor pela natureza. Ao lado dos pais, Paula e Ricardo, que o apoiam e acompanham sempre, Duarte prova que, com vontade e entusiasmo, é possível cultivar sonhos… e colheitas!

Mais Vistos

Todos devíamos fazer isto antes de puxar o autoclismo. Mas poucos aprendemos este hábito fundamental

V+ TVI
13 ago, 14:38
1

Encontrado morto jovem de 22 anos desaparecido em Vila Nova de Gaia

Dois às 10
Há 2h e 17min
2
04:03

Inédito! Afonso Leitão emociona-se ao expor o que sente por Catarina Miranda e Jéssica Vieira

Big Brother
Ontem às 19:36
3

10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

Dois às 10
Ontem às 08:57
4

Lembra-se da Maria, do "MasterChef Júnior"? Hoje tem quase 20 anos, vive no estrangeiro e é atriz

27 nov 2023, 18:21
5
01:01

Como nunca o viu: Afonso Leitão declara-se a pessoa especial

Big Brother
Ontem às 22:41
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!

Ontem às 16:35

Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»

Big Brother
Ontem às 12:18

Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões

V+ TVI
Ontem às 14:13

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Novelas
Ontem às 16:03

Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer

Dois às 10
Ontem às 16:00

Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha

Novelas
Ontem às 11:13

TVI PLAYER

Como nunca o viu: Afonso Leitão declara-se a pessoa especial

Big Brother
Ontem às 22:41

Inédito! Afonso Leitão emociona-se ao expor o que sente por Catarina Miranda e Jéssica Vieira

Big Brother
Ontem às 19:36

A Protegida - Rui e Margarida reconciliam-se?

A Protegida
Ontem às 23:10

Jovem de 18 anos esconde gravidez e bebé é encontrado morto em casa pelo avós

Dois às 10
Ontem às 12:34

Big Brother Verão - Especial - 14 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:40

Cristina Ferreira para Bruno de Carvalho: «Enquanto eu aqui estiver, terás sempre portas abertas»

Dois às 10
13 ago, 12:04
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Só tem 12 anos e já conquista multidões no TikTok. Vai querer ver porquê

Dois às 10
Há 45 min

Sabrina combina duas carreiras totalmente inesperadas

Dois às 10
Há 1h e 6min

Diário da Manhã - 15 de agosto de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 06:15

Mariana - 15 de agosto de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Big Brother - Extra - 14 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 23:40

A Protegida: Rui beija Margarida, mas a reação é inesperada

A Protegida
Ontem às 23:20
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
Ontem às 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
Ontem às 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
Ontem às 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
Ontem às 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN