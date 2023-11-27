Só tem 12 anos e já conquista multidões no TikTok. Vai querer ver porquê

Há 45 min

No «Dois às 10», conhecemos Duarte Sanches, um jovem de apenas 12 anos que já conquistou milhares de seguidores no TikTok com a sua paixão pelas hortas. Desde os 10 anos que cultiva legumes e frutas na horta da família, em Valença, e agora partilha, nas redes sociais, vídeos onde mostra o seu dia a dia entre tomates, abóboras, pepinos e muito mais. A sua conta «Plantas do Duarte», criada na Páscoa de 2025, rapidamente se tornou um sucesso, transformando-o num verdadeiro «príncipe dos legumes» e num exemplo de dedicação e amor pela natureza. Ao lado dos pais, Paula e Ricardo, que o apoiam e acompanham sempre, Duarte prova que, com vontade e entusiasmo, é possível cultivar sonhos… e colheitas!