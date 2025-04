Sobreviveu a tudo: dois AVCs, um enfarte, dois abortos e o luto de perder pai, irmão e sobrinho

Há 1h e 2min

No «Dois às 10», Maria conta que desde pequena começou a lutar pela vida. Aos 8 meses teve os primeiros problemas de saúde e aos 15 anos ficou em coma devido a um sangramento. Maria e a mãe eram muito cúmplices, vem de uma família numerosa com 11 irmãos. Deixou a escola com 9 anos, na 4ª classe para ajudar a mãe com casa com os irmãos. Em 2010 teve o primeiro AVC, em 2022 teve o segundo e pelo meio teve um enfarte. Tudo isto devido ao stress e ao cansaço. Para ser mãe sofreu muito. Teve dois abortos seguidos, mas não desistiu. “Foi muito difícil perder as minhas crianças.” Tem um filho hoje e dá a vida por ele. “O meu coração nasceu triste, mas a minha cara está com alegria A vida faz me ter alegria”.