Solange Tavares e Nelson Fernandes já falam em ter filhos: «Ele quer o mesmo nome que eu»

Há 1h e 0min

No «Dois às 10», Solange Tavares e Nelson Fernandes, ex-concorrentes de reality shows, partilham a história da sua relação inesperada, revelando como se encontraram fora das câmaras e acabaram por surpreender todos com a ligação especial que construíram. Entre confidências, momentos de humor e emoção, o casal fala sobre os desafios, as reações do público e os planos para o futuro, mostrando que, por vezes, as maiores surpresas acontecem longe dos holofotes.