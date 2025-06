Há 2h e 3min

No «Dois às 10», Solange Tavares não poupou críticas à atitude de Carina Frias no «Big Brother», acusando-a de tirar partido do facto de o Luís gostar dela. Com um tom implacável, Solange revelou a sua visão sobre as dinâmicas entre os concorrentes e deixou no ar uma análise contundente sobre os jogos de afinidade e manipulação dentro da casa mais vigiada do país.