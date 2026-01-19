Soraia Carrega sofreu uma perda familiar no mesmo dia em que recebeu o convite para a “1.ª Companhia”

Há 2h e 59min

No “Dois às 10”, recebemos Soraia Carrega, a 3.ª expulsa da “1.ª Companhia”. Depois de abandonar a base no sábado, Soraia fala pela primeira vez sobre a sua saída, marcada por uma votação renhida que terminou com 19%. Sentada no sofá laranja, a ex-recruta explica os motivos que a levaram a entrar no programa, reflete sobre o seu percurso, diz quem considera ser o melhor e o pior recruta da base e revela pormenores inéditos sobre a experiência que viveu dentro da “1.ª Companhia”.