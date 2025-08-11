Superou um cancro em 2020. Em 2024 voltou a receber a notícia de outro cancro

Há 1h e 21min

No «Dois às 10», Joana Pacheco, de 34 anos, partilha a sua inspiradora história de superação. Aos 29 anos, foi surpreendida por um linfoma que se revelou através de um “papo no pescoço” e que enfrentou com sete meses de tratamentos até à vitória. Quatro anos depois, em 2024, o mesmo cancro regressou, desta vez através de um gânglio no peito, exigindo um tratamento mais intenso: seis ciclos de quimioterapia e um mês de radioterapia, ao longo de oito meses. Hoje, totalmente recuperada, Joana encontrou no desporto o seu maior aliado e descobriu uma paixão pela rotina no ginásio, símbolo da sua força e determinação.