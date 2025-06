Susana Dias Ramos: «As pessoas estão emocionalmente burras!»

Há 2h e 57min

No «Dois às 10», a sexóloga Susana Dias Ramos lamenta o que considera ser uma falta de esforço e entrega por parte das pessoas nos relacionamentos atuais, questionando a priorização do profissional em detrimento do amor. Susana Dias Ramos aborda a complexidade de equilibrar diferentes áreas da vida, como filhos, netos, profissão e vida amorosa, e sugere que a priorização do trabalho pode ser uma forma de negligência afetiva. A fragilidade emocional é discutida como um dos fatores que dificultam a manutenção do amor em relacionamentos de longa duração. Susana Dias Ramos também menciona as diferenças entre homens e mulheres no amor, em que, devido às hormonas, as mulheres ficam mais tolerantes com a idade, procurando foco de prazer em outros locais do corpo, ao passo que para os homens isso já não é assim. Saiba mais em TVI Player