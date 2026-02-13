Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Susana Dias Ramos descreve experiência assustadora ao passar por Coimbra a caminho de Lisboa

Há 1h e 8min
Susana Dias Ramos descreve experiência assustadora ao passar por Coimbra a caminho de Lisboa - TVI

No “Dois às 10”, Susana Dias Ramos comenta as cheias que assolam Coimbra e analisam o impacto devastador das recentes depressões em Portugal. As áreas potencialmente afetadas incluem a zona ribeirinha de Torres do Mondego, Ceira, Conraria, Portela do Mondego, Quinta da Portela, Rossio de Santa Clara e toda a cota baixa da freguesia, bem como a Baixa de Coimbra e as ribeiras de Coselhas, Eiras, Fornos, Covões e Casais.

O temporal provocado pelas depressões Kristin, Leonardo e Marta já causou 16 mortos, centenas de feridos e desalojados, além de danos materiais significativos: casas, empresas e equipamentos destruídos, árvores e estruturas caídas, estradas e escolas encerradas, cortes de energia, água e comunicações, e graves inundações. As regiões mais afetadas são o Centro, Lisboa e Vale do Tejo e o Alentejo.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 em 68 concelhos e anunciou medidas de apoio que podem chegar aos 2,5 mil milhões de euros, numa tentativa de mitigar os efeitos desta tragédia.

Mais Vistos

Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais

V+ TVI
11 fev, 13:05
1

Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

1ª Companhia
19 jan, 12:54
2

Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar

1ª Companhia
10 fev, 10:37
3

Cristina Ferreira revela experiência única que viveu com os seus «dois amores»

1ª Companhia
31 jan, 15:11
4

O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada

1ª Companhia
10 fev, 09:32
5

Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

1ª Companhia
1 fev, 20:17
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Menino de 9 anos que chamou o INEM em lágrimas: «Por um momento achei que a minha mãe estava morta»

Dois às 10
Ontem às 11:52

«Olhos nos olhos»: Foi isto que Lili Caneças disse em privado a Cristina Ferreira

1ª Companhia
Ontem às 12:10

Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração

Dois às 10
Ontem às 11:23

Filho de peixe sabe nadar: saiba quem é o pai de Salvador Biernat, o pequeno ator que brilha na nova novela da TVI

V+ TVI
11 fev, 17:36

Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»

1ª Companhia
11 fev, 18:43

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Dois às 10
Ontem às 15:48

TVI PLAYER

Amor à Prova: Nico faz pedido comovente a Tomás (que envolve Cris)

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Terra Forte: Sammy e Rosinha como pai e filha

Terra Forte
Ontem às 23:15

Dois às 10 - Primeira entrevista do instrutor Marques fora da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Ontem às 09:50

1ª Companhia - Extra - 13 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:10

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

5.ª Coluna
Ontem às 22:30

Amor à Prova: Cris enfrenta Tomás com uma forte acusação

Amor à Prova
11 fev, 22:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

Dois às 10
Há 3 min

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

Dois às 10
Há 4 min

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”

Dois às 10
Há 9 min

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”

Dois às 10
Há 9 min

Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”

Dois às 10
Há 10 min

Marina Mota assinala 53 anos de carreira. Recorda-se do começo da sua vida artística?

Dois às 10
Há 44 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Novelas
Há 2h e 35min

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Novelas
Há 2h e 1min

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

Novelas
Ontem às 15:11

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
9 fev, 16:21

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
Há 1h e 33min