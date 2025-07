Talvez já se tenha esquecido disto sobre Jéssica Antunes – mas ela contou na sua apresentação há cinco anos

Hoje às 10:28

No «Dois às 10», Jéssica Antunes recordou a entrada no «Big Brother – A Revolução», motivada por uma fase difícil da vida, marcada pelo desemprego e por uma separação. Apesar da oposição da mãe, decidiu arriscar e acabou por se apaixonar por Rui Pedro, com quem se casa a 13 de setembro, na Ericeira, cinco anos após se conhecerem no programa. O casal tem dois filhos e lançou a marca «Docereal», que transforma sementes de girassol em alimento, com vendas em feiras e online.