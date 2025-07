Há 54 min

No Dois às 10, abrimos as portas à Família Boa Nova. Tatiana e Rúben foram protagonistas de uma história de amor que começou em frente às câmaras e cresceu com o nascimento de Lourenço. Agora, a vida volta a surpreendê-los: Tatiana está grávida e a família prepara-se para uma nova aventura.