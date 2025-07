Há 1h e 1min

No Dois às 10, recebemos uma das famílias mais acarinhadas do universo dos reality shows: Tatiana, Rúben e o pequeno Lourenço! Conhecemo-los na Casa dos Segredos 3 e voltaram a conquistar o público no Big Brother 2022. Agora, vêm contar-nos uma novidade especial... a família vai crescer!