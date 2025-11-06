Tatiana despistou-se com o carro onde ia com o filho de três anos

Há 19 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Tatiana, uma jovem de 23 anos, mãe de duas crianças, Noah e Aurora, que vive com o marido, Frederico. Por detrás das imagens perfeitas partilhadas nas redes sociais, Tatiana revela uma realidade marcada pela dor e pela luta interior. Entre a maternidade, as exigências do dia a dia e o peso das expectativas, enfrentou uma dura batalha contra a ansiedade e a depressão pós-parto. Uma conversa íntima e comovente sobre fragilidade, força e superação.