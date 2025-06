Há 2h e 28min

No «Dois às 10», conhecemos Marta, uma mulher de 29 anos que sofre de hirsutismo, uma condição que causa crescimento excessivo de pelos. Cláudio Ramos conversa com Marta sobre os desafios e preconceitos que enfrentou ao longo da vida devido à sua condição. Marta partilha a sua história de autoaceitação e como aprendeu a viver livremente com a sua barba. Saiba mais em TVI Player