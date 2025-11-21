«Tenho de levar uma injeção para o meu filho falecer»: o dia devastador em que Carla fez 22 anos

Há 3h e 22min

No «Dois às 10», a história de Cátia, que celebra 23 anos, é um testemunho de dor e força. A jovem revela o momento mais devastador da sua vida: o dia em que completou 22 anos e teve de receber uma injeção para provocar a morte do seu filho, Lorenzo, devido a um problema de saúde. Cátia partilha o sofrimento e a decisão angustiante, mas também a coragem de quem está hoje à espera de Benjamim (grávida de sete meses), honrando a memória de Lorenzo e a fé no futuro.