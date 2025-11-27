Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha

Há 1h e 3min
«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha - TVI

No «Dois às 10», conhecemos a história de Filipa, uma mulher que viu a sua vida fugir-lhe das mãos após se envolver numa relação profundamente tóxica. O ciclo de violência física e psicológica empurrou-a para o consumo de cocaína, levando-a a um estado de dependência que a afastou das filhas e a deixou sem rumo, sem forças e sem vontade de viver. Nesta conversa intensa e emotiva, Filipa recorda o momento em que tocou no fundo e revela como encontrou, passo a passo, o caminho para recuperar a dignidade, a saúde e o amor-próprio.

Mais Vistos

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Secret Story
Ontem às 12:18
1

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Secret Story
30 set, 17:46
2

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Novelas
Ontem às 11:41
3

Cantora de apenas 32 anos morre subitamente após intervenção estética. Deixa dois filhos

Dois às 10
Há 2h e 55min
4

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

Novelas
15 jul, 14:58
5

Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família

V+ TVI
25 nov, 15:12
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Secret Story
Há 2h e 58min

Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

Secret Story
Há 3h e 6min

Cantora de apenas 32 anos morre subitamente após intervenção estética. Deixa dois filhos

Dois às 10
Há 2h e 55min

Vem aí em «A Protegida»: Isabel revolta-se na reunião da fábrica. Mas, Óscar alerta-a

Novelas
Há 3h e 1min

Cristina Ferreira reage à partilha mais emocionante de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota

Dois às 10
Há 3h e 58min

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?

Novelas
Há 2h e 34min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 27 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:10

A Protegida: Conheça os novos donos da fábrica da café Vilalobos

A Protegida
Hoje às 00:55

Secret Story 9 - Especial - 26 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante'

Secret Story
Há 1h e 14min

Tensão no ar! As imagens de Leandro na festa que estão a dar que falar

Secret Story
Hoje às 00:21

«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma

Secret Story
Ontem às 22:47
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

Dois às 10
Há 7 min

Filipa escolheu a droga em vez das filhas. Recuperou-se, mas a filha ainda não a perdoou

Dois às 10
Há 1h e 0min

«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha

Dois às 10
Há 1h e 3min

Rosto conhecido que trabalhou com Cristina Ferreira e Goucha surge nos bastidores da TVI

Dois às 10
Há 1h e 9min

Inspetora da PJ recorda caso macabro em que mulher foi enterrada viva: «Ela viu o escavar do buraco»

Dois às 10
Há 1h e 9min

Inspetora da PJ revela histórias por trás de crimes que chocaram Portugal: «Antes de entrar no carro, espreitava para baixo para ver se tinha alguma bomba»

Dois às 10
Há 1h e 14min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica incrédula com insinuações de Maria de Fátima

Novelas
Há 1h e 28min

Vem aí em «A Protegida»: O que se passa com a saúde de Aruna?

Novelas
Há 1h e 59min

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Novelas
Ontem às 11:41

«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

Novelas
Ontem às 15:12

Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores

Novelas
Ontem às 15:47

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?

Novelas
Há 2h e 34min