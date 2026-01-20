No “Dois às 10”, Mara de Liz apresenta-se e dá a conhecer o seu percurso no mundo da terapia espiritual, explicando porque existem tantas mesas radiónicas e porque escolheu trabalhar com 22 delas. Aos 47 anos, decidiu finalmente ouvir-se e aceitar capacidades que a acompanham desde a infância, num caminho marcado pelas histórias da avó materna, pelas cartas lançadas pela avó paterna e por uma forte ligação ao plano espiritual. Depois de tentar afastar-se deste universo, percebeu que era impossível ignorar a sua missão. Hoje, com várias formações concluídas, partilha o poder das mesas radiónicas e convida quem ainda não conhece esta prática a preparar-se para descobrir um novo mundo.
Terapeuta espiritual assume: “Recebo mensagens e vejo espíritos”
Há 23 min