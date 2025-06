Teresa guarda uma fotografia da filha que nasceu morta

Hoje às 11:50

No «Dois às 10», Teresa Alves revelou a dor profunda sentida ao perder a filha aos seis meses de gravidez. Após apresentar cansaço extremo, tonturas e falta de equilíbrio, Teresa recorreu ao hospital, onde lhe comunicaram a notícia devastadora de que a bebé tinha morrido dentro do seu ventre. Apesar do sofrimento imenso, teve de realizar o parto normal da filha, Madalena, que não sobreviveu ao nascimento. Teresa recorda esse momento difícil e confessa que não quis ver a bebé, preferindo guardar apenas uma fotografia. Juntamente com o marido, organizaram um funeral para a pequena Madalena, procurando forças para continuar depois desta perda gestacional que marcou as suas vidas para sempre.