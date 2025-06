Teria coragem de denunciar esta situação num supermercado? Spoiler: não tem a ver com comida

Há 2h e 21min

No «Dois às 10», foi apresentado o novo formato da TVI, «Nas costas dos outros», conduzido por Pedro Benevides. A estreia aborda um caso que gerou grande indignação: pais são apanhados a maltratar os filhos num supermercado, perante a inação dos presentes. Quantas vezes criticamos o comportamento dos outros sem termos a certeza do que faríamos se estivéssemos na mesma situação? Este novo programa convida à reflexão sobre o impulso de julgar e confronta-nos com dilemas reais, em que a decisão passa por intervir ou simplesmente ignorar.