No «Dois às 10», Maria de Fátima Pereira, advogada, Albino Gomes, consultor forense, e Inês Balinha Carlos, psicóloga, comentam os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.
Terror vivido em cidade portuguesa: idoso assaltado em casa foi agredido e até lhe cortaram um dedo
Há 1h e 37min