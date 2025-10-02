Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Terror vivido em cidade portuguesa: idoso assaltado em casa foi agredido e até lhe cortaram um dedo

Há 1h e 37min
No «Dois às 10», Maria de Fátima Pereira, advogada, Albino Gomes, consultor forense, e Inês Balinha Carlos, psicóloga, comentam os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

Dois às 10
Há 1h e 37min

