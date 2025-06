Testemunho arrepiante: «Os médico disseram que ou era isto...ou morria»

Hoje às 11:32

No «Dois às 10», Fátima partilhou a sua experiência com a depressão, revelando a profunda tristeza que a consumia. Apesar dos momentos difíceis, a sua força de vontade e determinação em continuar são notáveis. Fátima descreve a sua rotina diária, onde se esforça para realizar as tarefas domésticas «como eu posso». As amizades também desempenham um papel importante no seu dia a dia. A sua história é um testemunho de resiliência e esperança, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar a força para seguir em frente. Saiba mais em TVI Player