Testemunho chocante: Vizinha revela tudo sobre caso de menores que mataram homem à frente de mulher grávida

Há 3h e 58min

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier, em direto do local do crime, reporta o homicídio de um homem de 44 anos em Almada. Ticiana descreve a cena do crime e partilha informações sobre os suspeitos, ainda não identificados, e o impacto deste crime na comunidade. Ouvimos ainda o relato arrepiante de uma vizinha que presenciou o homicídio de Alan, de 44 anos. O crime ocorreu em frente à mercearia que o homem geria, na presença da sua mulher grávida e das duas filhas. A vizinha descreve os momentos de terror que viveu ao ouvir os disparos e os gritos da família da vítima.Saiba mais em TVI Player