Tia Cátia prepara um prato nunca foi feito em televisão - Surpreenda-se com uma mistura de sabores inesperada!

Há 2h e 41min

No «Dois às 10», a conversa começou com os preparativos para o almoço, onde a Tia Cátia revelou que o prato principal seria cuscuz. O apresentador notou que a Tia Cátia tem evitado massas, arroz e batatas, optando por esta alternativa mais leve. Mas o que torna o cuscuz da Tia Cátia tão especial? A chave está em adicionar sabor, já que, como Cláudio Ramos mencionou, «o cuscuz não é mais do que trigo, não é? Mas não tem sabor nenhum». A solução? Uma infusão aromática! A Tia Cátia sugere usar um saquinho de chá, como rooibos, para dar um toque especial. «Podemos pôr um saquinho de chá, por exemplo, este é roibus, no fundo só para lhe dar algum sabor», explicou. Para quem procura alternativas, o chá preto dos Açores ou até mesmo caldo de legumes são excelentes opções. O segredo, segundo a Tia Cátia, é usar a mesma medida de chá ou caldo que usaria de água. E para os intolerantes ao glúten, existe a opção do cuscuz de milho. Preparar é simples: basta regar o cuscuz com o chá ou caldo fervente, mexer, tapar com película aderente e deixar repousar por 10 minutos. Surpreenda-se com esta receita prática e cheia de sabor! Saiba mais em TVI Player