TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Tia e sobrinha tiveram cancro ao mesmo tempo, mas só uma sobreviveu: “É verdade que a partida dela me deixou alguma culpa”

Hoje às 11:14
Tia e sobrinha tiveram cancro ao mesmo tempo, mas só uma sobreviveu: “É verdade que a partida dela me deixou alguma culpa” - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Vera para partilhar uma história de coragem, amor e perda. Depois de vencer um cancro, viu a sobrinha, Marta, enfrentar a mesma doença. Unidas pela esperança e pela força de lutar, viveram esta batalha lado a lado. Hoje, Vera recorda esse percurso difícil e presta homenagem à sobrinha, numa conversa emocionante sobre resiliência, família e a importância de nunca perder a esperança.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

Esqueça a ventoinha e o ar condicionado. É assim que os egípcios mantêm a casa fresca sem aparelhos.

Dois às 10
6 jul, 15:00
1

Sem ar condicionado? Estes truques são essenciais para sobreviver ao calor em casa

12 jul 2022, 16:19
2

«Completamente despedaçado»: após anunciar gravidez, ex-concorrente do Big Brother comunica perda da filha

Dois às 10
Hoje às 09:39
3

Problema de saúde grave obriga ex-concorrente a cirurgia de urgência: «Não ignorem os sinais»

Big Brother
Hoje às 10:58
4

Quase ninguém faz isto à ventoinha. E faz toda a diferença no combate ao calor

Dois às 10
Ontem às 17:00
5

Areia branca e piscinas flutuantes: esta praia é um paraíso e conquista quem a visita

V+ TVI
6 jul, 12:59
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

“Chapa de peso”: São quatro os nomeados da semana. E os nomes são surpreendentes

Big Brother
Hoje às 09:42

Nuno conta como perdeu a mãe e o pai e deixa Maria Botelho Moniz lavada em lágrimas

Big Brother
Ontem às 23:32

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira é surpreendida com gesto especial: «Uma pessoa até se emociona»

Dois às 10
Ontem às 15:49

Maria Botelho Moniz emociona-se durante a gala do Big Brother Verão. E o motivo não podia ser mais comovente

Dois às 10
Hoje às 09:21

Mensagem para Ronaldo? Carolina Pinto deixa declaração enigmática: «O respeito pelas conquistas devia falar mais alto»

Big Brother
Hoje às 12:16

Agora é a lua de mel que está a dar que falar. Júlia Palha escolhe destino que Cristina Ferreira elegeu como "a viagem que sempre quis fazer"

Novelas
Ontem às 11:42

TVI PLAYER

A Madrasta: Felícia fica nas mãos de Laura

A Madrasta
Ontem às 21:41

Big Brother - Gala - 7 de julho de 2026

Big Brother
Ontem às 22:03

Big Brother - Extra - 7 de julho de 2026

Big Brother
Hoje às 00:00

Arrepiante! Nuno conta como perdeu o pai e a mãe em quatro anos. Veja aqui a Curva da Vida na íntegra

Big Brother
Ontem às 23:15

Beijo no pé e olhares calientes! A temperatura sobre entre Mariana Sá e Miguel no quarto

Big Brother
Há 3h e 29min

Tinham "um carro à espera": despistam-se e deixam amigo morto para trás no Algarve

Jornal Nacional
Ontem às 20:12
Mais no TVI Player

A ACONTECER

É já este sábado: Leiria recebe a meia-final das Novas 7 Maravilhas de Portugal

Dois às 10
Há 34 min

TVI - Em cima da hora - 8 de julho de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 32min

TVI Jornal - 8 de julho de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 49min

João Gomes comenta o jogo da mãe no “Big Brother Verão”: “Pensava que ela ia sair”

Dois às 10
Hoje às 11:49

João Gomes antecipa expulsão de Mariana no “Big Brother Verão”: “A Salgueiro cai”

Dois às 10
Hoje às 11:49

João Gomes admite desilusão com concorrente do “Big Brother Verão”

Dois às 10
Hoje às 11:45
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Madrasta»: Felícia muda de ideias e apoia o casamento de Francisca com Pedro

Novelas
Hoje às 10:53

Com corpo de 30 anos, estrela da TVI celebra a chegada aos 47 em biquíni sensual

Novelas
Há 2h e 13min

Vem aí em «Terra Forte»: Babi quer usar a filha para ganhar dinheiro

Novelas
Hoje às 10:01

"Por ser lésbica não posso ter amigas?": cansada de especulações, Inês Herédia quebra o silêncio

Novelas
Hoje às 09:52

Jessica Athayde não estava preparada para isto. Atriz vive momento de pânico em casa

Novelas
Há 2h e 6min

Vem aí em «Terra Forte»: Há uma pessoa que pode salvar Dudu. Surpreenda-se!

Novelas
Ontem às 09:47