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Tiago foi diagnosticado com doença rara: “Chamavam-me focinho de porco”

Há 2h e 46min
Tiago foi diagnosticado com doença rara: “Chamavam-me focinho de porco” - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de Tiago, que desde a infância sentia que havia algo de diferente consigo. Anos mais tarde, ao decidir concretizar o sonho de ser pai, recebeu o diagnóstico da Síndrome de Treacher Collins, uma doença rara genética que também foi transmitida aos seus dois filhos. Um testemunho de coragem, aceitação e amor incondicional, que mostra os desafios do dia a dia e a força de uma família unida perante a adversidade.
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