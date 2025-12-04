Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Tiago foi o motorista da Carris queimado nos tumultos em Lisboa: «Estragaram a minha vida»

Há 47 min
Tiago foi o motorista da Carris queimado nos tumultos em Lisboa: «Estragaram a minha vida» - TVI

No «Dois às 10», contamos a história de Tiago Cacais, motorista da Carris, cuja vida mudou de forma irreversível a 24 de outubro de 2024. Nesse dia, o autocarro que conduzia foi alvo de um ato criminoso e incendiado em plena via pública. Tiago viveu momentos de verdadeiro terror ao ver o veículo a ser consumido pelas chamas enquanto ainda se encontrava no seu interior. Entre o fumo denso, o calor extremo e o pânico, manteve a lucidez e o instinto de sobrevivência que lhe permitiram escapar com vida. No entanto, as marcas físicas e emocionais daquele dia acompanhar-lho-ão para sempre.

