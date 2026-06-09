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Tim Vieira chora a morte da mulher, Lídia Vieira

Há 1h e 10min
Tim Vieira chora a morte da mulher, Lídia Vieira - TVI

No «Dois às 10», Lídia tinha 48 anos e uma vida pela frente. Foi no final do ano passado que o que parecia ser uma simples má disposição levou a que esta família descobrisse algo que mudaria as suas vidas para sempre. Lídia foi diagnosticada com um cancro raro na medula óssea. A esperança e a fé estiveram sempre presentes e os dias foram vividos a trabalhar, a ajudar quem mais precisava, a sorrir e a aproveitar com quem mais amava. Mas cinco meses depois, Lídia partiu e deixou o amor da vida dela...Tim Vieira... e os três filhos…o Alex, o Titus e a Elena. No entanto, Lídia estará sempre presente na memória e no coração de com quem ela se cruzou.
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