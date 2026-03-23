Todas as noites, casal canta canção para as cinzas do filho que guardam em casa

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No “Dois às 10”, conhecemos a história de Elisabete e Marco, um casal que partilhava o sonho de construir uma família. Após 10 anos juntos, celebraram a chegada do pequeno Diego, concretizando aquilo que tanto desejavam. No entanto, a felicidade deu lugar a uma dor inimaginável quando, com apenas cinco meses, o bebé perdeu a vida devido a graves problemas de saúde. Um ano depois, reacendeu-se a esperança com uma nova gravidez, mas o destino voltou a ser cruel, repetindo-se a tragédia. Entre amor, perda e resiliência, Elisabete e Marco partilham um testemunho comovente sobre a força necessária para enfrentar o impensável.