Há 3h e 27min

No «Dois às 10», será a 3 de maio que os telespectadores da TVI poderão ver a estreia do novo programa de Toy - «Só Rir!». O programa reúne as partidas mais inesperadas, os momentos mais insólitos e as reações mais divertidas captadas por câmara oculta. Com o bom humor que só o Toy sabe trazer, este é o programa ideal para descontrair, esquecer o stress da semana e rir até não poder mais.