Toy choca ao aconselhar filhas: «Experimentem muitos homens»

27 mar, 10:34

No «Dois às 10», a conversa aqueceu com a análise a declarações polémicas de Toy. O cantor aconselha as filhas a «experimentarem muitos homens» gerou um turbilhão de opiniões. Segundo Toy, os homens «não valem nada», um conselho que, como seria de esperar, incendiou a internet. Luísa Castel-Branco recordou que não é a primeira vez que Toy causa furor, mencionando a sua confissão sobre o consumo de «substâncias» no Natal. Saiba mais em TVI Player