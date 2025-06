Há 3h e 19min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos fala sobre a tragédia da queda de um avião na Índia, que transportava sete portugueses. A queda do avião da Air India durante a descolagem, deixou a população em pânico. O acidente vitimou 228 pessoas e as causas ainda estão sob investigação. Saiba mais em TVI Player