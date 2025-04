Tragédia! Família de jovem com paralisia cerebral perde tudo em incêndio

Hoje às 11:22

No «Dois às 10», a família de Ricardo enfrenta um pesadelo após um incêndio devastador que consumiu parte da sua casa na madrugada de 4 de abril. As chamas não só destruíram bens essenciais, como também agravaram as dificuldades de mobilidade de Ricardo. A perda do carro adaptado e do elevador, vitais para o seu transporte e acesso, deixou a família em desespero. «Para ir para a escolinha, para ir trabalhar, o elevador também dá muito jeito, para pôr o Ricardo para ir para a carrinha, tudo ardeu», lamenta Maria, ainda abalada com o sucedido. A investigação sobre a causa do incêndio está em curso, enquanto a família aguarda ansiosamente por notícias sobre a cobertura dos seguros. A esperança reside na reconstrução e na recuperação dos meios que garantiam a qualidade de vida de Ricardo. Saiba mais em TVI Player