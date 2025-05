Há 3h e 58min

No «Dois às 10», António Crespo reporta em direto do local de um grave acidente. Um autocarro que transportava 37 crianças, entre os 9 e 10 anos, caiu numa ravina na A8, em Alfaizirão, Alcobaça, após uma colisão com um camião de mercadorias. Várias equipas de socorro estão no local a prestar assistência às vítimas, que sofreram apenas ferimentos ligeiros. Saiba mais em TVI Player