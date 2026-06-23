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Ukra e a mulher Neuza voltam a fazer furor nas redes sociais com vídeo 'picante'

Há 1h e 16min
Ukra e a mulher Neuza voltam a fazer furor nas redes sociais com vídeo 'picante' - TVI

No «Dois às 10», foi registado como André Monteiro, mas a paixão pelo futebol deu-lhe o nome de André Bolinhas e, mais tarde, de Ukra devido à aparência física. O ex-futebolista do Rio Ave cresceu no meio dos relvados e desde os 7 anos que começou a dar cartas neste mundo. Nunca viu a vida sem o futebol e esta paixão levou-o a vestir a camisola de clubes, não só nacionais, como também internacionais. Aos 37 anos, Ukra despediu-se dos estádios cheios, aplausos e claques, , mas com ele leva memórias, taças e até mesmo um título de campeão nacional! Os anos passam mas há coisas que não mudam e o humor do ex-futebolista é a prova disso! Ukra e a mulher são um dos casais mais divertidos da internet e animam os dias de quem os segue com vídeos engraçados, inesperados...e até mesmo um pouco ousados! (vídeos) Mas como é que será que uma família tão ligada ao futebol acompanha a seleção? Hoje, no Dois às 10, Ukra mostra-nos como viver este dia como um verdadeiro rei!
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