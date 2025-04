Um caso de sucesso! - «Vai Direto» conquistou os portugueses logo na estreia

Há 2h e 22min

No «Dois às 10», a emissão de estreia de «Vai Direto» foi marcada por um misto de nervosismo e orgulho. A pressão era palpável, com todos os envolvidos a sentirem o peso da responsabilidade. Filipe Vargas confessou: «Eu acho que no primeiro ninguém queria deixar cair a bola». A preocupação em garantir que tudo corresse bem era evidente, refletindo o desejo de entregar um produto de qualidade ao público. A inovação do formato, com a sua abordagem arrojada, aumentava a expetativa e, consequentemente, a pressão sobre a equipa. O tempo de comédia e a ligeireza eram aspetos cruciais a serem equilibrados, exigindo precisão e sincronia de todos os intervenientes. A antecipação do público, que aderiu em massa à estreia, gerou um entusiasmo contagiante, mas também uma dose extra de ansiedade. A reação imediata do público, com quase 800 mil espectadores a sintonizarem-se na novidade, foi um alívio e um incentivo para os próximos episódios. Saiba mais em TVI Player