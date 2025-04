Um dos empresários mais polémicos - Celso Lascasas assume: «Gostava de comprar um jato»

Hoje às 11:38

No «Dois às 10», Celso Lascasas partilha a sua história de superação, revelando que a sua herança familiar foi tudo menos um mar de rosas. Longe de grandes fortunas, o empresário recorda que recebeu apenas «uma nota de 50 euros» e um nome manchado pelo passado empresarial do pai. Esta adversidade, em vez de o derrubar, serviu de combustível para a sua ambição. A decisão de usar o nome foi, segundo o próprio, «um desafio para mim, para eu limpar este nome». O percurso nem sempre foi fácil. Celso Lascasas recorda as críticas que recebeu ao partilhar o seu estilo de vida nas redes sociais. Acusações de falta de humildade e de exploração dos trabalhadores foram algumas das pedras no seu caminho. No entanto, o empresário optou por ignorar os comentários negativos e continuar a mostrar a sua realidade, defendendo que o seu sucesso é fruto de muito trabalho e dedicação. Celso Lascasas explica que a sua intenção é inspirar outras pessoas a perseguirem os seus sonhos, mostrando que é possível alcançar o sucesso mesmo com um começo difícil. Saiba mais em TVI Player