Um furacão de energia e boa disposição: Kina recorda os seus melhores momentos no Big Brother Verão

No «Dois às 10», Kina assistiu a uma compilação dos seus momentos mais marcantes no Big Brother Verão e não escondeu a emoção. A ex-concorrente recordou com alegria e bom humor as situações mais divertidas e os episódios que mostraram a sua personalidade única dentro da casa, revelando também a energia e a boa disposição que a tornaram inesquecível para os telespectadores.

A icónica estilista portuguesa, conhecida pelo seu percurso nos anos 90, participou nesta edição do reality show e deixou marca com a sua personalidade e opiniões fortes, tornando a sua saída um dos momentos mais comentados da gala de ontem.